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Eskişehir’de açıldığı gün kumar oynatılan dernek mühürlendi

ESKİŞEHİR'de tadilat yapılarak açıldığı ilk gün kumar oynatıldığı tespit edilen dernekte, 29 kişiye 122 bin 758 lira ceza uygulandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde tadilatı yapılarak yeni açılan bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık izniyle bir süre izlenen derneğe baskın yapan polis ekipleri 29 kişiyi tombala oynarken yakaladı.

29 kişi yakalandı
Kimlikleri tespit edilen 29 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 122 bin 758 lira idari para cezası uygulandı.

Dernekte tombala oynanması için duvara sabitlenmiş şekilde çok sayıda televizyon kurulduğu anlaşılırken, dijital kameralı sistemle derneğe gelenlerin tombala oynadığı tespit edildi.

Açıldığı gün mühürlendi
Açıldığı ilk kumar oynatıldığı tespit edilen dernek binası zabıta ekiplerince mühürlendi. Dernek sorumlusu olan Gökhan M. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli işlem başlatıldı.

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