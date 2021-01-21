Batı Şeria'da Filistinli mahkum aşı yaptırdı! Ertesi gün hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Abone ol

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan bir İsrail hapishanesinde, dünyaya umut olan korona virüs aşılarına dair korkutucu bir gelişme oldu. Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Maher Deeb Sasa adlı 44 yaşındaki tutuklunun aşıyı dün aldığı, bugün de Rimonim Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunduğu belirtildi. Sasa’nın ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığı bildirilerek, tutuklunun ölüm nedeninin araştırılacağı aktarıldı.