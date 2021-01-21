Joao Pereira kararını verdi! Abdullah Avcı'nın teklifine flaş yanıt

Trabzonspor'da Joao Pereira, kariyeriyle ilgili açıklamada bulunurken ifadelerinde Abdullah Avcı'nın 'idari kadro' teklifini reddettiği görüldü.

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Portekizli futbolcu Joao Pereira, Instagram hesabından kariyeri ve geleceğiyle alakalı mesaj paylaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazanılan İ. H. Konyaspor maçının ardından Joao Pereira'ya idari kadroda olması için teklif yaptığını açıklamıştı.

36 yaşındaki oyuncu, açıklamasında şu sözlere yer verdi: Herkese Merhabalar! Öncelikle son günlerde aldığım on binlerce mesaja teşekkür etmek istiyorum, her türden mesaj aldım, ama en çok da destek, takdir ve saygı mesajları aldım. Sadece bana değil, aileme de gösterilen böylesi bir sevgiye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum."

"Sporting ve Valencia gibi, daha önce oynadığım takımlarda da taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştüm, ancak buradaki sevgiyi tarif etmekte dahi zorlanıyorum. Bugün sizlere Antalyaspor maçında da olduğu gibi, saha içerisinde bir şekilde takıma yardımcı olabileceğimi gösterdiğim sürece, her sabah uyandığımda, o bitmeyen, antrenman yapma isteğiyle uyandığım sürece, futbol oynamaya devam ettiren o devasa tutkum devam ettiği sürece, bu işi tüm benliğimle yapma aşkım devam ettiği sürece, ve her şeyden en önemlisi fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum. Teşekkürler"