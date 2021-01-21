Ahmet Hakan Sosyolog Prof. Nur Vergin'in cenazesiyle gerçeği öğrenince şoke oldu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in kimsesi olmadığını cenazesinin iki gün evde kaldığını yazdı.

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1990'lı yıllarda tartışma programlarının aranan ismiydi, panellerin vazgeçilmeziydi Prof. Dr. Nur Vergin. 80 yaşında İstanbul'da evinde hayatını kaybeden Vergin'in ölüm haberi, polisin çilingir yardımıyla eve girmesiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Vergin'in cenazesiyle ilgili herkesi hüzünlendiren ayrıntıyı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde paylaştı.

"Haberi aldığım anda şoke oldum"

"Telefonum çaldı. Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:

'Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.' Haberi aldığım anda şoke oldum."

"Sahipsiz cenazeden ülkenin Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törenle kaldırılan cenazeye"

Durumu öğrenince Vergin ile alakalı olabilecek herkesi aradığını belirten Hakan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Nur Hanım’ın bir yeğeni varmış, o bulunmuş ve cenazenin ortada kalması sorunu hallolmuş. Ve ertesi gün... Çok ama çok şaşırdığım bir gelişme yaşandı. Olay şuydu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in cenaze törenine katılıyor ve törende ayrıca Nur Vergin’le ilgili enteresan tespitlerle dolu bir konuşma yapıyordu. Anlattığım tüm bu hikâye... Yaklaşık 12 saat içinde gerçekleşti. Sahipsiz kaldığı için kaldırılamayan bir cenazeden... Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törenle kaldırılan cenazeye... Hayatın ilginç olduğunu biliyorduk. Meğer ölüm de ilginçmiş."