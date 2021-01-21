Kadıköy'de vapurdan atlayarak intihar etti! İntiharın görüntüsü ortaya çıktı

KADIKÖY'de genç kadın iki hafta önce vapurdan atlayarak yaşamına son verdi. İntihar anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, iki hafta önce sabah saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı. Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Sema Çınar (26)'a ait olduğu belirlendi.

Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi.

Üstünü çıkarıp korkuluklardan atladı Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.