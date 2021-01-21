İzmir'de üçüncü kez intihara kalkışan şahıs evinde ölü bulundu

İZMİR'de boşandığı eşiyle iki kez barışmak isteyen ve reddedilen Oğuzhan K. (29), üçüncü kez kalkıştığı intihar girişiminde yaşamına son verdi. Evde cansız bedeni bulunan eski kocanın çok sayıda intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

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Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan K.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, çilingir yardımı ile Oğuzhan K.'nın evine girdi. Yapılan incelemede, Oğuzhan K. hareketsiz şekilde yatarken evin yatak odasında bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Oğuzhan K.'nın intihar ettiği tespit edildi. Oğuzhan K.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, birçok yerde intihar mektubu olduğu öğrenildi.

Otomobilin içinde gaz kullandı Öte yandan, 12 Ocak Salı günü saat 21.45 sıralarında, Oğuzhan K., boşandığı eski eşinin evine gitti. Ancak eski eş barışma isteğini kabul etmeyip, kapıyı açmadı. Oğuzhan K.'nın ısrarlı tavırları nedeniyle genç kadın durumu Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polise bildirdi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Oğuzhan K., evin önündeki otomobiline bindi. Daha sonra Oğuzhan K., otomobilinde gaz kullanarak intihar etmeye kalktı.

Yine son anda ikna edilmişti İkna olmayan Oğuzhan K., itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile otomobilinin camı kırılarak çıkartıldı. Oğuzhan K., olaydan iki gün önce de aynı şekilde otomobilinde intihar girişiminde bulunmuş ancak ikna edilerek vazgeçirilmişti.