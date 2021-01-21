Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Biden'ı kutladı benim için çok büyük rahatlama oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasıyla birlikte Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayınladığı video mesajında, 'Joe Biden'in bugün Başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınması benim için çok büyük rahatlama oldu' dedi.

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ABD’nin 46’ıncı Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e dünya liderlerinden tebrik mesajları arka arkaya geliyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayınladığı video mesajında, Almanya ile ABD arasında Trump döneminde gerilen ilişkilerin Biden döneminde daha olumlu yürüyeceğinden umutlu olduğunu belirtti. Steinmeier, ABD ile korona salgını başta olmak üzere iklimin korunması ve güvenlik konularında, silah denetimleri ve silahsızlanma meselelerinde ve dünyadaki çok sayıda çatışmaya karşı bir kez daha vazgeçilmez bir ortak olarak yanımızda göreceğimiz için memnun olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i en yakın bir zamanda Almanya'da ağırlamak istediklerini belirtti.

“Alman-Amerikan dostluğu ve işbirliğinde yeni bir sayfa bekliyorum''

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yayınladığı mesajında, Biden ve Harris’i tebrik ederek, “Alman-Amerikan dostluğu ve iş birliğinde yeni bir sayfa bekliyorum” dedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Alman hükümeti, Amerikan demokrasisinin bir kutlaması olan açılış töreniniz için Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyor. Alman-Amerikan dostluğu ve iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Trump ile uğraşmak zorunda kalmamamın rahatlığı açıkça hissediliyor''

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da artık Trump ile uğraşmak zorunda kalmamanın rahatlığı açıkça hissediliyor ifadelerini kullanarak, “Son dört yılda Amerika'nın neleri önemsediğini gördük. Biden bunları değiştirmeye geldiğinden çok sevindim. Çünkü ABD'nin büyük zorluklarla yüzleşmesine, bu zamanın krizlerini gerçekten yeniden kontrol altına almasına ihtiyacımız var” dedi.