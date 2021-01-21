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Zonguldak'ta 1 çocuk babası adam donarak can verdi! Evdeki sobası...

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta tek başına yaşayan 46 yaşındaki Yaşar Sevimci'nin donarak öldüğü iddia edildi.

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Olay, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi A. Sofular köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Yaşar Sevimci’den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevimci’nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Ambulansla Ormanlı Belediyesi cenaze aracına nakledilen Sevimci’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sevimci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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