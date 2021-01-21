Hulk'tan Beşiktaş'ın transfer teklifine şartlı evet

Beşiktaş'ın peşinde olduğu 34 yaşındaki Brezilyalı forvet Hulk, siyah-beyazlı kulübe gelmek için en az 1.5 yıllık sözleşme istedi. Yıldız futbolcu ayrıca 3 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar ve imza parası talep etti.

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Forvet transferine son noktayı koymak için Lens, Mirin ve Douglas'ı gönderip, 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama bütçesini yükseltmeyi hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da adaylarla görüşmeleri sürdürüyor. Kartal'ın gündemine gelen son isim olan Hulk'un en az 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği, ayrıca sezon başına 3 milyon Euro ve bonusların yanı sıra imza parası da istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise bonservisi elinde olan oyuncuya 2 milyon Euro önerip, imza parası talebini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.

Ighalo'ya 6 ay için 2 milyon euro

Sabah'ın haberine göre; Kartal, Hulk dışında Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu ile de temas halinde. Ighalo'nun kulübü Shangai Shenhua, oyuncunun 6 aylık ücreti olan 4 milyon Euro'nun 2 milyon Euro'sunun ödenmesi şartıyla kiralamaya sıcak bakıyor. Koita, transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile anlaşmasını beklerken Ahmed Kutucu ise oynama garantisi istiyor.