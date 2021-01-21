Mehmet Sinan Tara evli mi eşi ve çocukları kimdir? Mehmet Sinan Tara ailesi

Mehmet Sinan Tara kimdir ve serveti ne kadar sorusu günün en çok merak edilen sorularından oldu. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 2. sırada olan Mehmet Sinan Tara'nın ailesi ve hayatı mercek altına alındı. Şarık Tara'nın oğlu olan Mehmet Sinan Tara 63 yaşında ve İstanbul doğumlu. Peki evli mi kaç çocuğu var?

Abone ol

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Listede ilk sırada yer alan kişi isminin açıklanmasını istemezken, ikinci sırada yer alan Mehmet Sinan Tara yer aldı. İşte Şarık Tara'nın oğlu olan Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında, evli mi , eşi ve çocukları kimdir sorularının yanıtları...

Mehmet Sinan Tara kimdir: İş adamı Şarık Tara'nın oğludur ve Enka Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır. Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Sinan Tara'dır. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İsviçre'de inşaat mühendisliği üzerine yaptı 1980 yılında mezun oldu.

Enka Holding CEO'su Sinan Tara'nın torunu (Agah Mehmet Tara'nın oğlu):

Ardından ABD'de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı.

Şarık Tara'nın torunlarından Ahmet Keyman...

Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mehmet Sinan Tara, evlidir. Agah Mehmet Tara adında bir oğlu vardır. Ayrıca 2 çocuğu daha vardır.