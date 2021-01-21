Juventus kupayı kazandı Ronaldo tarihe geçti

İtalya Süper Kupa maçında Juventus, Napoli'yi 2-0 yendi; kupayı müzesine götürdü. Siyah Beyazlılar'ın sayıları Ronaldo ve Morata'dan geldi. Cristiano Ronaldo ise tarihe geçti.

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İtalya Süper Kupa finalinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mapei Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 64. dakikada Cristiano Ronaldo, Napoli defansının hatasında affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Ronaldo'yu tarihin en golcü oyuncusu yaptı. Portekizli gol sayısını 760 yaptı ve Josef Bican'ı (759) geçerek tarihin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Ronaldo ayrıca, Juventus ile çıktığı son 32 resmi maçında 32. gole imza attı.

Napoli'de Lorenzo Insigne, 80. dakikada penaltı atışında meşin yuvarlağı dışarı attı. Maçta son sözü, 90+5'te Morato söyledi ve kaydettiği golle Juventus'u 2-0 galibiyete taşıdı.

Juventus, İtalya Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürürken; Cristiano Ronaldo, İtalya ekibiyle 4. kupasını kazandı. Siyah Beyazlılar'ın teknik patronu Andre Pirlo ise teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasına uzandı.