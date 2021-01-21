Bayern Münih ve Leipzig hata yapmadı

Almanya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Bayern Münih ve RB Leipzig, haftayı kayıpsız atlattı.Abone ol
WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg’a konuk oldu. Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 39’a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.
Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.
Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin’i 1-0 yendi.
Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 35’e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
Bundesliga’da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04’ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart’ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.