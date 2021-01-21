Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi konusunda ısrarlı! Erdoğan, Recai Kutan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı içinde görmek için temaslarını sıklaştırıyor. Oğuzhan Asiltürk'ün ardından hafta sonunda kameralardan uzak bir ziyaret daha gerçekleştiren Erdoğan yakın zamanda Recai Kutan'ı da ziyaret edecek...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı içine almak için temaslarını yoğunlaştırdı. Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ederek niyetini açıkça gösteren Erdoğan, hafta sonunda da Milli Görüş camiası içinde önemli bir yere sahip olan bir ismi kameralardan uzak ziyaret etti. Erdoğan'ın yakın zamanda Milli Görüş camiasının en sevilen isimlerinden Recai Kutan'ı evinde ziyaret edeceği belirtiliyor.

Milli Nizam'ın kuruluşundan bu yana...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü kameralardan uzak bir şekilde Dar’ul Erkam Derneği’nin onursal başkanı Nedim Urhan'ı ziyaret ettiğini yazdı. Nedim Urhan'ın, Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı olduğunu belirten Selvi, "Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz" dedi.

Yakında Recai Kutan'a da gidecek...

"Erdoğan, Saadet Partisi’nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor" diyen Selvi şu bilgileri paylaştı: "Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan’ın geç olmayan bir süre zarfında Recai Kutan’ı da ziyaret edeceği söyleniyor."