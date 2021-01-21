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Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz seçildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

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