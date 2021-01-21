Salgın döneminde talep patladı ömre ömür katıyor Tokat'ta kilosu 10 bin lira

Arı sütü ömre ömür, cana can katar

Arı sütünün bahar aylarında üretilen bir ürün olduğuna değinen Demir, konuşmasına şöyle devam etti: "Genellikle nisan ve mayıs aylarında dolu dolu üretilir. Tokat'ta da geçtiğimiz yıl 2020 sezonunda yaklaşık 8 ile 12 kilogram arasında bir üretim gerçekleştirildi. Bu üretim de yoğun talep karşısında hızla tükendi. Şu anda da elimizde arı sütü kalmadı ve bulunamıyor. Nisan ayının ortalarına doğru üretimimiz tekrar başlayacak. Tekrar arı sütü üretimi ve satışları gerçekleşmeye başlayacak. Biz 2020 yılında 7 lira ile 10 lira arasında gramının satışını yaptık. Perakende fiyatlarımız ise kilogram fiyatı 7 bin ile 10 bin lira arasında gerçekleşti. Arı sütün vücuttaki hücreleri yeniler. Arı sütünü kovanlarında sadece kraliçe arılar tüketiyor. Kraliçe arıda bu arı sütü ile beslendiği için 5-7 yıl arasında yaşıyor. Arılar sezonda 35 ya da 40 gün arasında yaşar. Kış dönemlerinde çalışmadıkları zamanlar 6 ay gibi bir süre yaşarlar. Arı sütü ömre ömür, cana can katan bir üründür."