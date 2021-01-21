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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip var

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Radamel Falcao'ya Arjantin kulübü resmen talip oldu.

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Galatasaray'da geleceği soru işareti olan Radamel Falcao'ya Arjantin Ligi takımlarından River Plate talip oldu. Ole Gazetesi'nin haberine göre; Radamel Falcao Galatasaray'ı gözden çıkardı. Oyuncu, ailesi için de en uygun kararı vermek istiyor.

River Plate'in, Pratto'yu Feyenoord'a gönderdi ve şu anda bir forvet arayışı içerisinde olduğu aktarılırken Falcao'nun River Plate için önemli bir opsiyon olduğu ifade edildi. Ancak haberde; bu transfer sürecinde Kolombiyalı futbolcunun ekonomik fedakarlıklar yapması gerektiği belirtildi.

İki şart koşuldu
River Plate, Radamel Falcao'yu kadrosuna katabilmesi maaş seviyesinin 2.5 milyon euro civarına inmesini bekliyor. Ayrıca Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği de vurgulanıyor.

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