Şahin Kendirci kardeşleri kimdir Şahin Kendirci şarkıları ve filmleri

Müslüm ve Bana Masal Anlatma filmlerinde rol alan ve sesi ile büyüleyen Şahin Kendirci son günlerin konuşulan ismi. 19 yaşında olan Şahin Kendirci aslen Şanlıurfalı ailesi Adana'da yaşıyor. 2014 yılında O Ses Türkiye Çocuklar'da tanınan Şahşn Kendirci'nin şarkı söyleyen Zeliha adında kız kardeşi var. İşte Şahin Kendirci ailesi.

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Müslüm filmi ile adını geniş kitlelere duyuran ve daha önce de Bana Bana Masal Anlatma filminde rol alan şarkıcı Şahin Kendirci son şarkısı ile yine gündemde. 19 yaşında olan Şahin Kendirci aslen Şanlıurfalı. Ailesi Adana'da yaşayan Şahin Kendirci'nin kendisi gibi şarkı söyleyen Zeliha adında bir kız kardeşi var.

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014’de ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak’ın yazıp yönettiği ‘Bana Masal Anlatma’ filminde ‘Tamirci Çırağı’ rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor’un olduğu Müslüm’ filmide Müslüm Gürses’in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.