BIST 1.552
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 442,04
HABER /  SPOR

Maç uzatmalara gitti Cedi Osman 25 sayı attı!

NBA Doğı Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Harden - Durant - Irving üçlüsüne sahip Brooklyn Nets'i uzatmalarda 147 - 136 yendi. Geceye, uzatmalardaki performansı ile Colin Sexton damga vurdu. Cavaliers'ta Cedi ise, 25 sayı attı.

Abone ol

NBA'de gecenin en heyecan verici maçlarından biri, Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresi, 113-113 tamamlandı. Uzatmalarda ise Cleveland Cavaliers'dan Colin Sexton adeta şov yaptı. Sexton, sadece uzatmalarda 21 sayı atıp maçı Cleveland’a getirdi. Maç boyu 42 sayı atan Sexton, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı. 

Cleveland Cavaliers Cedi Osman ise attığı 25 sayı ile takımının Sexton'dan sonraki en skorer ismi oldu. Cedi, aynı zamanda 50 dakika ile takımında en fazla süre alan isim de olmayı başardı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ paylaştı! İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
'Reform paketi' taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Şahin Kendirci kardeşleri kimdir Şahin Kendirci şarkıları ve filmleri
Tedbirler işe yaradı! Diyarbakır'ın risk haritası yeşile döndü
Antalya'da boyun ağrısıyla gitti ameliyat oldu! Giresunlu hemşire hayatının şokunu yaşadı
Joao Pereira kararını verdi! Abdullah Avcı'nın teklifine flaş yanıt
HDP'li kadın başkan Rojda Nazlier teröristlere kucak açıp onlara yardım etmiş
Batı Şeria'da Filistinli mahkum aşı yaptırdı! Ertesi gün hayatını kaybetti
Adana'da parkta cesedi bulunmuştu! 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş
Şahin Kendirci kaç yaşında nereli kaç tane kardeşi var?
Yorumlar