Maç uzatmalara gitti Cedi Osman 25 sayı attı!

NBA Doğı Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Harden - Durant - Irving üçlüsüne sahip Brooklyn Nets'i uzatmalarda 147 - 136 yendi. Geceye, uzatmalardaki performansı ile Colin Sexton damga vurdu. Cavaliers'ta Cedi ise, 25 sayı attı.

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NBA'de gecenin en heyecan verici maçlarından biri, Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresi, 113-113 tamamlandı. Uzatmalarda ise Cleveland Cavaliers'dan Colin Sexton adeta şov yaptı. Sexton, sadece uzatmalarda 21 sayı atıp maçı Cleveland’a getirdi. Maç boyu 42 sayı atan Sexton, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Cleveland Cavaliers Cedi Osman ise attığı 25 sayı ile takımının Sexton'dan sonraki en skorer ismi oldu. Cedi, aynı zamanda 50 dakika ile takımında en fazla süre alan isim de olmayı başardı.