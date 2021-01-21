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İSKİ paylaştı! İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İSTANBUL'da barajların doluluk oranı yüzde 31'in üzerine çıktı. Yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 12 puana yakın artış gösterdi.

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İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puana yakın artış göstermiş oldu. Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,09 seviyesindeydi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının baraj doluluk oranlarına olumlu katkı yapması bekleniyor. 

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
16 Ocak: Yüzde 28,66

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,0420 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları...

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