BIST 1.552
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 442,04
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi! Yüze bakarak kişinin ne kadar güvenilir olduğunu saptıyor

TOKYA merkezli DeepScore şirketi, geliştirdiği uygulamanın bir yalan makinesi gibi çalıştığı iddiasında... 

Abone ol

  Independet'ta yer alan habere göre, şirket, kullanıcıların yüzlerini analiz eden yeni uygulamanın “bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit ettiğini” öne sürüyor. 
  
Corona virüs pandemisi nedeniyle ilk defa dijital olarak düzenlenen CES 2021'de tanıtılan uygulama kullanıcılara cevabını bildiği soruları soruyor. 
  
Bu sorulara cevap verildiği anlardaki yüzleri ile verdikleri tepkileri analiz eden uygulama elde ettiği veriler ışığında kişinin daha sonraki sorularda yalan söyleyip söylemediğini saptıyor. 

Yüz hareketlerini analiz ederek...
  
Başka bir deyişle uygulamanın topladığı veriler ışığında yüz hareketlerini  analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını belirleyebildiği iddia ediliyor. 
  
Ancak bazı uzmanlar bir algoritmanın bireylerin yüzünü veya sesini analiz ederek güvenilir olup olmadıklarını belirleyemeyeceğini söylüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahin Kendirci kardeşleri kimdir Şahin Kendirci şarkıları ve filmleri
Tedbirler işe yaradı! Diyarbakır'ın risk haritası yeşile döndü
Antalya'da boyun ağrısıyla gitti ameliyat oldu! Giresunlu hemşire hayatının şokunu yaşadı
Joao Pereira kararını verdi! Abdullah Avcı'nın teklifine flaş yanıt
Batı Şeria'da Filistinli mahkum aşı yaptırdı! Ertesi gün hayatını kaybetti
Adana'da parkta cesedi bulunmuştu! 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş
Şahin Kendirci kaç yaşında nereli kaç tane kardeşi var?
Pandemi ve deprem konut tasarımlarını değiştirdi
Avukat 9 bin liralık yakut ve pırlanta aldı şok gerçek takılar incelenince ortaya çıktı
Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek
Yorumlar