Arda Turan 11 maç sonra hayaline kavuşuyor

Sezon başında 1+1 yıllık kontrat yapan Arda Turan, 11 maça daha çıkması durumunda 1 sene daha Galatasaray'da kalmayı garantileyecek.

Abone ol

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen Arda Turan, başarısız geçen Medipol Başakşehir macerasından sonra yeniden döndüğü Galatasaray'da kendini buldu. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Turan, 4 milyon TL gibi son derece ekonomik bir teklifi kabul etti. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam ederek futbola veda etmek istiyor. Arda Turan'ın bu hayali gerçekleştirmesi için geride bırakması gereken 11 maçlık bir engel kaldı.

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan'dan, teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı galibiyet pozu geldi. Fotoğrafın altına deneyimli futbolcu, "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" notunu yazdı.

Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü: "Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray’ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray’ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."

11 maçta daha ilk 11'de başlarsa...

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, bu sezonda Süper Lig'de 11 maçta daha ilk 11'de başlarsa sözleşmesini otomatik olarak 1 yıl daha uzatacak. Şu ana kadar Galatasaray'da ilk 11'de (Süper Lig) 10 maça başlayan Arda Turan'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için Süper Lig'de kalan 22 maçın en az 11'sinde ilk 11'de başlaması gerekiyor.

Maaşı 5 milyon TL olacak

Galatasaray'da 4 milyon TL'lik sabit transfer ücreti alan Arda Turan, sözleşmesinin uzaması durumunda maaşını 5 milyon TL sabit ücrete çekecek.

Jübilesini Galatasaray'da yapmak istiyor

Galatasaray'da bir yıl daha forma giyerek sarı-kırmızılı forma altında jübilesini yapmak isteyen Arda Turan, futboldan sonra da kariyerine sarı-kırmızı kulüpte profesyonel bir görevde devam etmenin kendisinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getirmişti.