Ermeni lobisinden Biden'a "Erdoğan'a yaptırım uygulayın" çağrısı

Dün yemin ettikten sonra resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olan Joe Biden'a Ermeni lobisi hemen dört koldan sarıldı. Ermeni lobisi ANCA, "Erdoğan'a yaptırım uygulayın" çağrısında bulundu.

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2020’nin son aylarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaştan büyük kayıplarla ayrılan Erivan yönetimi, ABD’deki en aktif ve köklü lobisini kullanarak çiçeği burnunda ABD Başkanı Joe Biden’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor. Washington’daki en köklü lobi kuruluşlarından biri olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Joe Biden’ın yemin töreni ardından hem bir tebrik mesajı hem de taleplerini sıraladı. Kuruluş, geçen yıl yaşanan gerilimin ardından Ankara ve Bakü’ye yaptırım ve ceza uygulanması gerektiğini iddia ederken adeta taleplerini de yazdı.

Silah ithalatı lisansı iptal edilmeli

ANCA’nın Biden’a “tebrik mesajında” şu ifadeler yer aldı: Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli. Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

Drone soruşturması

Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan’ın kullandığı Türk dronlarındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalı.