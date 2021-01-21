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Giresun'da Jandarma yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi

Demirören Haber Ajansı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada ahşap barakada tek başına yaşayan G.A.’yı (83) karlı bahçeden köy yoluna kadar sırtında taşıyıp, hastaneye götürerek muayene ettirdi.

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​İlçeye bağlı Kurtulmuş köyü Gökçebel Mahallesi'nde kontrollerde bulunan jandarma ekipleri, G.A'nın, çetin kış şartları ve kar yağışının etkili olduğu bölgede ahşap barakada tek başına yaşadığını tespit etti. Sağlık durumu ve temel ihtiyaçları için harekete geçen ekipler, yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı. Dereli Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı. Yaşlı kadın daha sonra kent merkezinde oturan diğer aile yakınlarına teslim edildi.

Vali Ünlü'den tebrik

Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü bu anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından, “Bir yiğit, bir anayı sırtlamış...Yükü insan değil, vatan... Sırtında taşıdığı biri değil, bu Milletin ta kendisi...Yaşlı teyzemize gösterdikleri hassasiyetten dolayı @Jandarma personelimizi tebrik ediyoruz” notuyla paylaştı.

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