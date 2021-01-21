BIST 1.552
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 442,04
HABER /  MEDYA

Hüseyin Gülerce'nin iddiası! Gülen Kılıçdaroğlu için söylemiş 30-40 kişi arasında bizzat duydum

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Fetullah Gülen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çilingiroğlu' dediğini yazdı.

Abone ol

Fuat Avni hesabının kullanıcılarından eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit, anayasal düzeni ihlâle teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası aldı. 2014'te Gülen yapılanmasından ayrılana kadar burada önemli görevler üstlenen Gülerce, bugün Star'daki yazısında dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Koçyiğit'in aldığı cezayı değerlendiren Gülerce, yazısında "Fuat Avni'nin tezviratlarını, yalanlarını CHP Grup Toplantısında aylarca kullanan Kılıçdaroğlu masum mu?" diye sordu.  

Fuat Avni'nin o günlerde tweetler atarak algı operasyonları yapıldığını belirten Gülerce, Kılıçdaroğlu'nu her grup toplantısında bu iddialara yer verdiğine değindi.

Mart 2014 yerel seçimlerinde Fetullah Gülen’in, tabanına CHP ve HDP’nin desteklenmesi talimatını verdiğini hatırlatan Gülerce, sarcısı iddiasını yazısında paylaştı:

"Neden böyle dediği şimdi anlaşılıyor"

"ABD, Fetullah Gülen’in sahneye çıkardı, sonra ikisi birden Kılıçdaroğlu projesine sarıldı. Şimdi kulaklarımla duyduğum fakat o günler sadece çirkin bir lakap takma olarak ayıpladığım sözü hatırlatayım. 20 Aralık 2014’te attığım twitte, Fetullah Gülen’in Kılıçdaroğlu için “Çilingiroğlu” dediğini açıklamıştım.

Ben bu sözleri 30-40 kişi arasında bizzat duydum. Neden böyle dediği şimdi anlaşılıyor. Meğer Türkiye’ye zarar verecek bütün kapıları açmak için Kılıçdaroğlu’nu kullanmayı hesaplamışlar… "

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Salgın döneminde talep patladı ömre ömür katıyor Tokat'ta kilosu 10 bin lira Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan 11 maç sonra hayaline kavuşuyor
Maç uzatmalara gitti Cedi Osman 25 sayı attı!
'Reform paketi' taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi! Yüze bakarak kişinin ne kadar güvenilir olduğunu saptıyor
Tedbirler işe yaradı! Diyarbakır'ın risk haritası yeşile döndü
Eskişehir’de açıldığı gün kumar oynatılan dernek mühürlendi
Antalya'da boyun ağrısıyla gitti ameliyat oldu! Giresunlu hemşire hayatının şokunu yaşadı
Joao Pereira kararını verdi! Abdullah Avcı'nın teklifine flaş yanıt
HDP'li kadın başkan Rojda Nazlier teröristlere kucak açıp onlara yardım etmiş
Batı Şeria'da Filistinli mahkum aşı yaptırdı! Ertesi gün hayatını kaybetti
Yorumlar 46 yorum