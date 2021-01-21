Hüseyin Gülerce'nin iddiası! Gülen Kılıçdaroğlu için söylemiş 30-40 kişi arasında bizzat duydum

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Fetullah Gülen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çilingiroğlu' dediğini yazdı.

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Fuat Avni hesabının kullanıcılarından eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit, anayasal düzeni ihlâle teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası aldı. 2014'te Gülen yapılanmasından ayrılana kadar burada önemli görevler üstlenen Gülerce, bugün Star'daki yazısında dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Koçyiğit'in aldığı cezayı değerlendiren Gülerce, yazısında "Fuat Avni'nin tezviratlarını, yalanlarını CHP Grup Toplantısında aylarca kullanan Kılıçdaroğlu masum mu?" diye sordu.

Fuat Avni'nin o günlerde tweetler atarak algı operasyonları yapıldığını belirten Gülerce, Kılıçdaroğlu'nu her grup toplantısında bu iddialara yer verdiğine değindi.

Mart 2014 yerel seçimlerinde Fetullah Gülen’in, tabanına CHP ve HDP’nin desteklenmesi talimatını verdiğini hatırlatan Gülerce, sarcısı iddiasını yazısında paylaştı:

"Neden böyle dediği şimdi anlaşılıyor"

"ABD, Fetullah Gülen’in sahneye çıkardı, sonra ikisi birden Kılıçdaroğlu projesine sarıldı. Şimdi kulaklarımla duyduğum fakat o günler sadece çirkin bir lakap takma olarak ayıpladığım sözü hatırlatayım. 20 Aralık 2014’te attığım twitte, Fetullah Gülen’in Kılıçdaroğlu için “Çilingiroğlu” dediğini açıklamıştım.

Ben bu sözleri 30-40 kişi arasında bizzat duydum. Neden böyle dediği şimdi anlaşılıyor. Meğer Türkiye’ye zarar verecek bütün kapıları açmak için Kılıçdaroğlu’nu kullanmayı hesaplamışlar… "

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı için tıklayın