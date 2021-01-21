Kırklareli'nde jandarma evde ele geçirdi! Fiyatı dudak uçuklatıyor

KIRKLARELİ'de bir eve operasyon yapan jandarma ekipleri "Kuşlara yem hazırlayan adam" tablosunu ele geçirdi. Tablonun 750 bin dolara (5 milyon 550 bin TL) satılmak istenildiği öğrenildi.

Abone ol

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz’da yaşayan A.I.’nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fizik takibe alınan A.I.’nın, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, şüphelinin adresine baskın yaptı.



Adreste yapılan aramada tarihi değeri olduğu düşünülen ‘Kuşlara yem hazırlayan adam’ isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.