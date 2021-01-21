Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum" dedi ve "İşleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanı'ndan da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez." düşüncesini dile getirdi.

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Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde '5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum" diyen Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler." diye konuştu.

"Yargıya parmak sallayamaz"

"Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanı'ndan da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez." sözleriyle tepkisini ortaya koyan Bakan Gül, "Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Konya'da sabah kahvaltısına kaldırdı dişe eşi ve 1.5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan adam serbest kalırken, yine Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçi tutuklanmıştı.

Kaynar kazan döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor

"Yargının eksik, yanlış, hatalı kararı yok mu? Elbette vardır." diyen Bakan Gül şöyle devam etti: "Benim de eleştirdiğim onlarca, yüzlerce karar sayabilirim. Haklı ve doğru bulmadığım karar vardır. Bazı dosyalarda tutuklama gerekliyken buna başvurulmadığını görüyoruz. Bazılarındaysa tam tersi, kamu vicdanını yaralayıcı kararlara karşılaşıyoruz. Kaynar kazan döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor. Hatalı bulduğumuz kararlar elbette var.*

'Hukuk reformu' çalışması

Ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlara değinen Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." dedi.