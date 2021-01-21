Adana'da nohut ve çay paketinden çıkanlar pes dedirtti! 58 tane çıktı

ADANA emniyet ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 valizde nohut ve çay paketlerine gizlenmiş 58 tane kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yapan polis, Kadir K. isimli yolcunun çantasında gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine yolcunun bagajdaki valizinde de arama yapıldı. Valizde, nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş 58 kaçak cep telefonu daha ele geçirdi.



Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kadir K. ifadesinde, “Cep telefonlarını Suriyelilerden aldım. Belki bir miktar para kazanırım düşüncesiyle İstanbul’a götürüyordum” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.