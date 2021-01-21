BIST 1.552
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 442,04
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mustafa Varank: Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara'da 'Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim' temalı '3. Savunma Sanayii Buluşmaları' etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kargo paketini alır almaz çöpe atın
DYK kursları açılacak mı 2021 ne zaman açıklanacak yeni haber
Isparta'da kızı 3 yıldır sırra kadem bastı! 'Madem kızım yaşıyor o zaman bulsunlar'
Muğla'da 37 yıldır bu ilçede yasak! Koku gelen evler kontrol edildi
Real Madrid, Kral Kupası'nda 3. lig takımına elendi
İzmir'de dün gece 6 deprem oldu! Ahmet Ercan 'İzmir'de 6 şiddetinde artçı deprem olacak' dedi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 'Kemal Kılıçdaroğlu' bulvarının adını değiştirdi
Tüketici güven endeksi ocak ayında arttı
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim
Yorumlar 2 yorum