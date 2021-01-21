MHP’den sokak hayvanları için kampanya

MHP Ankara İl Başkanlığı, sokakta yaşayan ve kış aylarında da zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanları için kulübe ve mama kampanyası başlattı.

Abone ol

“Haydi Ankaralılar Bu Kış Hayvanlar Üşümesin” sloganı ile kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar tarafından yapılan kulübeler ile mama bağışları, MHP Ankara İl Başkanlığına veya en yakın MHP İlçe Başkanlığına teslim edilebilecek.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenme ve barınma zorlukları nedeniyle hayatta kalmaları ne yazık ki zorlaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak sokaktaki dostlarımızın bu kışı rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Anne, baba ve gençlerin de aileleriyle birlikte kedi veya köpek kulübesi yaparak kampanyaya destek verebileceğini belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

“Bu kampanya ile çocuklarımıza sokak hayvanları konusunda duyarlılık kazandırırken, sokaktaki dostlarımızı da yalnız bırakmamış olacağız. Kampanyamız neticesinde hayvan barınaklarına teslim edeceğimiz kulübelere çocuklarımızın ismini vereceğiz. Ayrıca dileyen ailelerimiz yaptıkları kulübelerde kalacak dostlarımızın bakıcı ailesi de olabilecektir. Bununla birlikte kampanyamıza mama bağışı yaparak da destek verebilirsiniz. Yavrularımızla yaptığınız kulübeleri ve mama bağışlarınızı Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığımıza veya size en yakın ilçe başkanlıklarımıza teslim edebilirsiniz. Haydi Ankaralılar bu kış hayvanlar üşümesin.”