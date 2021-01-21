Sevilay Yılman Sağlık Bakanı'na seslendi: Kırın kodları ve sonuçları açıklayın

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Gönüllü olduğum çalışmada bana aşı mı plasebo mu yapıldı hâlâ bilmiyorum, kırın kodları ve sonuçları açıklayın!" diye yazdı.

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HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasına rağmen Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak aşı mı yoksa plasebo mu yapıldığını hâlâ bilmediğini yazdı. Yılman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Kırın kodları ve sonuçları açıklayın" çağrısında bulundu.

"Aradığım yetkililer de hiçbir şey bilmiyor"

"Sağlık Bakanlığı yetkililerini arıyorum. Ama öğrenemiyorum. Çünkü aradığım yetkililer de hiçbir şey bilmiyor." ifadelerini kullanan Yılman, "Dedikleri aynen şu; 'Yakında açıklanacak merak etmeyin!' Hadi ben merak etmeyeyim nihayetinde benim zaten şu an aşı yaptırma gibi bir lüksüm yok." dedi.

"Koruma oranlarını tüm Türkiye de öğrensin…"

"Biz de artık bilelim bize ne denk gelmiş ve ne olacak bundan sonra değil mi?" diye soran Yılman, "Sadece biz de değil… Şu an kullanmakta olduğumuz Sinovac’ın etkisini, koruma oranlarını tüm Türkiye de öğrensin…" çağrısı yaptı.