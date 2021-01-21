İklim aktivisti Greta Thunberg, Donald Trump'ı kendi sözleriyle vurdu

İklim aktivisti Greta Thunberg, Donald Trump'ın gidişiyle ilgili, "Parlak güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir yaşlı adama benziyor" paylaşımı yaptı.

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Trump'ın daha önce kendisi hakkında "Parlak ve güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir genç kıza benziyor" ifadelerini aynen kullanan Thunberg Twitter'tan Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığı kareyi paylaşarak "Parlak güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir yaşlı adama benziyor. Gördüğüme sevindim!" yazdı.

Trump ne demişti? Trump, 2019 yılında Thunberg'in, "İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor, bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel yok oluş ile karşı karşıyayız ve siz hâlâ para ve sonsuz ekonomik büyüme hakkında peri masallarından bahsediyorsunuz" ifadelerini içeren Birleşmiş Milletler konuşmasını paylaşmış ve Greta için "O parlak ve güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir genç kıza benziyor. Gördüğüme sevindim" yazmıştı.

ABD, Paris İklim Anlaşması'na döndü

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadeleyi yeni yönetimin öncelikleri arasında ilk sıralara koydu. Göreve başladığı gün ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na döndüren Biden, ülkedeki tartışmalı Keystone petrol boru hattı proje ruhsatını da iptal etti. Thunberg, boru hattının iptaliyle ilgili daha önce "Güzel bir başlangıç" yorumunu yapmıştı.