Bağdat'ın merkezinde bombalı intihar saldırısı! Ölü sayısı dakika dakika artıyor

BAĞDAT'ta şehrin merkez bölgesinde intihar bombacısı kendini patlattı. Pazar yerindeki saldırıda ölü sayısı 21'e yükselirken yaralı sayısı da 40'ı geçti. Bağdat Büyükelçisi, iki ayrı patlama yaşandığını ve olayın DEAŞ, El-Kaide saldırısına benzediğini ifade etti.

Abone ol

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine bombalı saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre en az 21 kişi yaşamını yitirdi 40'tan fazla kişi de yaralandı. Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı eylemi Tayaran Meydanı’nda meydana geldi.

Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken Reuters olayın bir intihar saldırısı olduğunu iddia etti.

Büyükelçi: 2 ayrı patlama var

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız olayla ilgili olarak CNN TÜRK'e şu açıklamaları yaptı:

Daha ziyade fakir bir bölge burası. Şu an itibarıyla ölülerin kimlikleri belli değil. Şu anda aldığımız bilgi bu. Şu an itibarıyla ölü sayısıyla ilgili olarak 10-12 rakamları telaffuz edilmeye başlandı. Maalesef sayı artıyor. Birbirini takip eden iki patlama meydana geldi. Her ikisi de intihar saldırısı mı belli değil ama iki tane ayrı patlama var. Hatta müdahale edilirken ayrı bir patlama oluyor. Bütün bunlar aslında DEAŞ, El-Kaide tarzı saldırılara benziyor.

Öte yandan pazar yerinde çekilen görüntülerde şiddetli patlama ve sonrasında yaşanan paniğin sesleri duyuldu.

Patlama noktasından sarsıcı görüntüler geliyor:

Gerçekleştirilen saldırı manidar... Türkiye ile Irak arasında terörü bitirmeye yönelik yapılan anlaşma sonrası bugün başkent Bağdat'ta söz konusu saldırının yaşanması dikkat çekti.

Bakan Hulusi Akar neler söylemişti?

Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın, herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz.

Patlama anı kamerada

Halk pazarında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, kalabalığın bulunduğu bölgede bombanın patladığı, çevredekilerin can havliyle kaçtığı görüldü.