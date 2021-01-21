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İzmir'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk üvey dedesini öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri üvey torunu gözaltına aldı.

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İzmir'in Konak ilçesinde üvey dedesini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta Mustafa Kaya (49), eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahla vuruldu. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 Üvey torun gözaltına alındı

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, katil zanlısı S.K'yi (15) gözaltına aldı. 

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K'nin, Kaya'nın eşinin ilk evliliğinden kızının çocuğu olduğu, cinayeti "ailevi sorunlar" nedeniyle işlediği öne sürüldü.  

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