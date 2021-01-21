e okul karne notları 2021 giriş yapma ekranı nasıl bakılır?

Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için 15 tatil yani yarıyıl tatili 25 Ocak pazartesi günü başlıyor. 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlamadan önce öğrenciler karne alacak. ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri e okul sisteminde erişimine açılacak. Peki, E-Okul taktir, teşekkür, ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte E-Okul karne notu görüntüleme ekranı..

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Öğrenciler, ara tatil öncesinde karne notları ve ortalama hesaplama işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor. 2020-2021 yılının ilk ara tatili 25 Ocak pazartesi başlayacak. Öğrenciler ise 22 Ocak cuma günü karnelerini online ortamda e okul VBS üzerinden görüntüleyebilecek. Karnelerin dijital olarak verileceği açıklamasından sonra karne notu sorgulamaları başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Peki, E-Okul taktir, teşekkür, ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte E-Okul karne notu görüntüleme ekranı..

Karneler ne zaman verilecek: 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor.

Karne notları nasıl, nereden öğrenilir: MEB'ten yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL karne görüntüleme nasıl yapılacak: E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.

Puan değerleri ve dereceleri: Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

E- okul Takdir-Teşekkür hesaplama : e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E- Okul takdir –teşekkür hesaplama robotu

Kaç puanla belge alınır: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

*70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

*85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,