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4 büyüklerin istediği Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu

Adı 4 büyüklerle anılan milli golcü Ahmed Kutucu, Hollanda takımlarından Heracles’e kiralandı.

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Hollanda takımlarından Heracles, adı 4 büyük kulüple anılan golcü futbolcu Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmed Kutucu Süper Lig’den birkaç takım tarafından düşünülen bir isimdi ancak oyuncunun oynama garantisi istemesi kulüpler tarafından olumlu karşılanmadı.

Sözleşmede oynama garantisi maddesi var. Ahmed Kutucu ve Menajeri Ersin Akan ile birlikte sözleşme imzalamak için Heracles kulüp binasına geçti.

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