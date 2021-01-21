Dershaneler açılacak mı 2021 ne zaman açılacak son haber geldi

Dershaneler ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son habere göre; dershaneler ve özel eğitim kurumları için yüz yüze eğitim kararı alındı.Dershaneler ne zaman açılacak? 2021 Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor? Dershaneler açılacak mı?

Abone ol

Dershaneler ne zaman açılacak 2021? Etüt merkezleri ve kurslar hangi tarihte açılacağı belli oldu mu sorular sıkça araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim sürecine ara verilen kurumlar arasında yer alan özel eğitim kursları ve dershaneler de yer aldı. Peki,Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor? Dershaneler açılacak mı? İşte detaylar…

Dershaneler ne zaman açılıyor: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına tedbiren bir süredir okullarla beraber uzaktan eğitim veren özel eğitim kurumlarından bazıları için açılış müjdesi verildi. Bu kapsamda; çeşitli kursların 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçebileceği bildirildi…

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.



.