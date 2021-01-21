Ali Sabacı eşi Vuslat Doğan Sabancı kimdir kaç yaşında?

Galatasaray Başkan adaylığı ile anılan Ali Sabancı günün en çok aranan isimlerinden biri oldu. Birçok kişi Ali Sabacı kimdir, aslen nereli, serveti ne kadar sorularının yanıtını aradı. Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan Ali Sabancı aslen Adanlı ve 52 yaşında. Peki Ali Sabancı'nın eşi ve çocukları kimdir?

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Sakıp Sabancı'nın öz yeğeni olan Ali Sabancı'nın adı son günlerde Galatasaray Başkan adaylığı ile anılıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği bu gelişmelerden sonra Ali Sabancı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Ali Sabancı, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? İşte Ali Sabancı serveti ve şirketleri..

Ali Sabancı kimdir: Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969'da Adana'da Hayırlı Zerrin ve Şevket Sabancı'nın çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Emine Sabancı Kamışlı ve Sadıka Sabancı isimlerinde iki ablası bulunuyor.

Ali Sabancı iş adamı Sakıp Sabancı'nın öz yeğenidir.

İlkokul eğitimini Adana'da, ortaokul eğitimini Almanya'da, lise eğitimini İngiltere'de, üniversite eğitimini de Amerika'da tamamladı. 1987-1991 yılları arasında ABD'de Massachusetts eyaleti Medford şehrinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı.

1995 senesinde Kolombiya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden uluslararası finans dalında yüksek lisans yaparak diploma aldı. 1991-1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated şirketinde finansal analizci olarak görevde bulundu. Türkiye'ye geri geldiğinde, aile şirketi olan Akbank'da Bahçekapı Şubesi'nde veznedar olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları aralığında Sabancı Holding Projelerinden Sorumlu Yönetici görevinde, 2001-2004 seneleri arasında da Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcracı Genel Müdür Yardımcısı vazifesinde yer aldı.

Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrılarak babası ve ablası ile birlikte kurdukları Esas Holding'e geçiş yaptı. 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam ediyor. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görevalıyor ve aynı zamanda İSO ile TAİK üyeliği bulunuyor. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de devam ediyor.

2005 yılından bu yana Esas Holding tarafından satın alınan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.

Esas Holding'in partner olduğu İzair ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi ve AFM Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı, bunun yanında TÜSİAD, TYD ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak sektördeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Sabancı eşi kimdir: Ali Sabancı'nın, iş adamı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Sabancı ile evliliği bulunuyor. Kaan Ali ve Şevket Emrecan adlarında iki oğlu vardır. Ali Sabancı'nın tam adı ise Ali İsmail Sabancı'dır.