YKS ne zaman 2021 ÖSYM sayaç geri sayım başladı

Üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği haber geldi ve ÖSYM YKS 2021 için son haberi verdi. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

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Üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenen YKS tarihi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Eğitimlerine iyi bir üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler YKS için çalışmalarını sürdürürken merakla sınav tarihini bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Aygün konuya dair yaptığı paylaşımında, “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

YKS ne zaman yapılacak: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri açıklandı: Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ALES ve YÖKDİL için de sınav tarihleri belirlendi. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.