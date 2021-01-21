Simon Deli için Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fildişili stoper Simon Deli için Belçika basınından flaş bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için transfer etmek istediği Simon Deli'de gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ederken Belçika basını transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

La Dernière Heure'nin haberinde 'Bruge'de Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis ve Simon Deli kış transfer döneminde kesin olarak ayrılacak. Ve Deli'nin Fenerbahçe'ye transferi bitmek üzere.' denildi.

Daha Brugge'ün Deli için istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu fakat Fenerbahçe'nin en fazla 2.5 milyon euro çıktığı belirtilmişti.