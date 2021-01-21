Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal konutları 100 liradan kiraya verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenileneceğini belirterek geliri 3 bin liranın altında olan 65 yaş üstü yurttaşlar ile yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal konutlar için başvuru süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığı, kura çekiminin ise 10 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarındaki 1+1 büyüklükteki 400 ev için ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Şartlar neler?

Başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı ifade edilen açıklamada, başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun da bulunduğu kaydedildi.

Başvuru sahiplerinden ayrıca, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesinin isteneceği belirtildi.

Mamak Eserkent Sosyal konutları için "https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurulması ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan başvuru yapılması gerekiyor.