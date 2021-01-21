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HABER /  EĞİTİM

AÖL sınav tarihleri 2021 1. dönem sınavlar ne zaman?

Yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle AÖL 1. dönem sınavları ertelenmişti MEB'ten son habere göre ertelenen sınavları 25 Şubat tarihinde online olarak yapacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açıköğretim Lise programında okuyan vatandaşlar, ertelenen sınavları 25 Şubat tarihinde online olarak yapacak. 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ise sınavlarından hemen sonra başlayacak.

Çeşitli sebeplerle örgün eğitimine devam edemeyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim projesi ile diplomalarına kavuşabiliyor.

Yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle AÖL 1. dönem sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada; “Açıköğretim okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1’inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2’nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme ne zaman: AÖL ikinci dönem için kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. 1. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte 2. dönem için kayıt işlemleri başlayacak.

Sınavlar nasıl yapılacak: Bakan Selçuk, AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağını duyurdu. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

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