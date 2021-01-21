İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı

İZMİR merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 42 şüphelinin 25'i tutuklandı. Gözaltına alınan 198 şüpheliden 156'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'sinin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 25'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 156 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz bulunamayan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.