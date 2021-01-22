Joe Biden Kürt mü? AK Partili Orhan Miroğlu'nun iddiası konuşuluyor

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden'ın Kürt olduğu iddia edildi. İddia sahibi ise AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu...

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Eski Mardin Milletvekili AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, ABD'de Donald Trump'ın yerine gelen Joe Biden hakkında çok konuşulacak bir açıklama iddia ortaya attı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Biden'ın Kürt olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı;

"Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyor''

"Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!"