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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk Ekmek' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, ‘mobil büfelerde halk ekmek’ satışının yasaklanmasıyla ilgili sorusuna “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” yanıtını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mobil büfelerde ekmek satışı yasaklandı. Sabah saatlerinde de yasaklanmadığına dair açıklama yapıldı. Son durum nedir? Belediye tarafından satış devam edecek mi?” sorusunu yanıtladı.

‘Zaten devam edecekti’
İmamoğlu, şu yanıtı verdi: “Zaten devam edecekti. Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, insanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara girmesi çok önemlidir. Buna yönelik yapılan her hizmet, değerlidir. Bütün kamu kurumları, ‘Ben bu hizmete nasıl katkıda bulunabilirim?’ diye hareket etmelidir ve bu bilinçte karar almalıdır. Dünkü kararın ilk intibası hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım.”

‘Kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum’
İmamoğlu, “Bir ifade karmaşışı mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir durum muydu? Karalama kampanyası olarak da ifade edildi” sorusuna ise, “Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum” yanıtını verdi.

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