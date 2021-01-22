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Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesiyle ilgili önemli gelişme imzalar atıldı

Rus Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Üretimin gelecekte artırılması olasılığı görüşülüyor

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Türk partnerler halkın aşılanması ve üçüncü ülkelere ihracat için üretim amacıyla, yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteren Sputnik V aşısına büyük ilgi gösteriyor.

Çok sayıda ülke tescil edildi

İnsan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB’de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

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