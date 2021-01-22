Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ile sağlıkçılara gözaltı

ANKARA Şehir Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarının özlük haklarının yerine getirilmesi talebiyle yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nde özlük haklarının sağlanması talebiyle yapmak istedikleri alkışlı protestoyu polis engelledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Dev-Sağlık-İş, Sağlık ve Sosya Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği ile Yurt- Sağlık Sendikası’nın eylemine saldıran polis, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev Sağlık-İş'lilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.