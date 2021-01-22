BIST 1.537
DOLAR 7,40
EURO 9,02
ALTIN 440,28
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri ŞOK’ta

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ile sağlıkçılara gözaltı

ANKARA Şehir Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarının özlük haklarının yerine getirilmesi talebiyle yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nde özlük haklarının sağlanması talebiyle yapmak istedikleri alkışlı protestoyu polis engelledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Dev-Sağlık-İş, Sağlık ve Sosya Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği ile Yurt- Sağlık Sendikası’nın eylemine saldıran polis, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev Sağlık-İş'lilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs sonrası birçok sıkıntı devam ediyor! Hastalar ne yapmalı? Uzmanlar açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekillerine dönem sonu askerlik getiriliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesiyle ilgili önemli gelişme imzalar atıldı
Denizli'de babaannesini öldürmüştü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe itiraz geldi! Bir daha düşünün
3 aylar ne zaman giriyor 2021 başlangıcı Diyanet takvimi
Joe Biden Kürt mü? AK Partili Orhan Miroğlu'nun iddiası konuşuluyor
Ziraat Bank Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da şube açacak
Öz yeğenine tecavüz edip serbest kalınca davul zurna ile karşılandı! İtiraz da reddedildi
Konya'da süt banyosu yapan şahısların 15 yıla kadar hapisleri istendi
Kenya'da çekirge sürüleri 47 ilçenin 15'ini işgal etti
Yorumlar 1 yorum