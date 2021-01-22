Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Marisa Papen yıllar sonra geri adım attı

2 yıl önce Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektirerek tepkilerin odağı olan Belçikalı model Marisa Papen yıllar sonra geri adım attı.

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2018'de Türkiye'ye gelen Belçikalı manken Marisa Papen, Ayasofya'da çektirdiği çıplak poz ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istenirken, ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Marisa Papen yıllar sonra geri adım attı. Kişisel internet sitesinde açıklama yapan Papen, “Ben 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğimde aşk ile doluydum ve birliktelik mesajı vermek istedim. Benim sanatım hep tartışma yaratıyor fakat bedenim eşitlik ve özgürlükten yana” diyen Papen, “Sanatsal ifadem yüzünden incittiğim insanlardan özür diliyorum” ifadesini kullandı.