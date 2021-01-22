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Mersin'de muz serasında ölü bulunmuştu! Katil en yakındaki kişi çıktı

MERSİN'in Anamur ilçesinde 2020 yılı Ağustos ayında çalıştığı muz serasında öldürülmüş halde bulunan Ali Toprak'ın (44) katil zanlısı eşi çıktı.

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İddiaya göre Ali Toprak, 31 Ağustos tarihinde Anamur ilçesinde eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, eşi A.T. ise olay anında kocasının yanında olmadığını söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ailesi, cinayetin aydınlatılması için araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programa katılan Ali Toprak'ın eşi A.T., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. A.T.'nin itirafını bugünkü programda duyuran Müge Anlı, A.T.'nin nedenini ise savcıya ya da polise anlatacağını söylediğini belirtti.

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