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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında koronavirüs aşısı ve açılması planlanan restoran ve kafelerle ilgili flaş mesajlar verip, erken seçime kapıyı kapattı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Çin'den ikinci parti aşının önümüzdeki hafta geleceğini belirten Erdoğan, restoran ve kafelerin açılışıyla ilgili de "Bakanlar Kurulu'nda yeniden konuşacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Çin aşısı

Onayı çıktı Çin'den bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz.

Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir.

Erken seçim 

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023. Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür. 

Reform çalışmaları 

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız.

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