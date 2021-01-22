Tokat'ta Alevi köyleri haritada fişleyen doktor ortalığı karıştırdı! Soruşturma başladı

TOKAT'ta Almus Toplum Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, harita üzerinde Alevi köyleri fişledi. Bunu da bir hasta yakınına gönderince ortalık karıştı. Sağlık bakanlığı soruşturma başlattı.

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Tokat'ta bir doktorun harita üzerinde Alevi köylerini kırmızı yazıla fişlediği ortaya çıktı. Skandal doktorun kendi eliyle bir hasta yakınına gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı doktor hakkında soruşturma açarken, doktor özür dileyip kendisini savundu.

Almus’a bağlı Arısu köyü Eskici mahallesinde rahatsızlanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanın İstanbul’da yaşayan oğlu annesinin sağlık durumunu öğrenmek için aradığı hastanede bir doktor hangi köyden olduklarını öğrenmek için Almus’un köylerini gösteren bir harita gönderdi.

Alevi köylerini kırmızı ile işaretlemiş

Hasta yakınına gönderilen Sağlık Bakanlığı logolu haritada Alevilerin yaşadığı köylerin yanında kırmızı harflerle “Alevi” yazılı olduğu görüldü. Alevilerin yaşamadığı köylerin yanında hiçbir ifadenin bulunmadığı görüldü.

Kendi telefonunda haritayla oynamış

Skandal harita sosyal medyaya düşünce çok sayıda tepki geldi. Tokat Sağlık Müdürlüğü, Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çekip, üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, doktorun harita üzerinde kendi şahsi telefonunda değişiklik yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Kültürlerini ve eski isimlerini öğrenmek için...

"Hekim, beyanında Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını ifade etmiştir. Haberlerde iddia edildiğinin aksine, müdürlüğümüzde ya da bağlı sağlık tesislerimizde böyle bir harita bulunmamaktadır. İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."